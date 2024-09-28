Sony объяснила высокую стоимость PS5 Pro выходом подготовленных для консоли игр

Стоимость консоли в США — $700, в Европе — 800 евро, в России PS5 Pro будет стоить порядка 83 тысяч рублей. Адаптация и поддержка улучшенных для PS5 Pro игр и повиляла на цены.

На мероприятии State of Play позицию Sony подтвердили и разработчики игр. Так, авторы симулятора Gran Turismo 7 рассказали, что на PS5 Pro их игра поддерживает трассировку лучей и при рендере поверхностей автомобилей, и во время гонок. Разработчики Horizon Forbidden West и Horizon Zero Dawn Remastered заявили, что в новой консоли их продукты будут отображать в два раза больше кадров в секунду.

«Консоль приносит много дополнительной мощности, которая позволила нам действительно улучшить графику, сохраняя при этом стабильно высокую частоту кадров», — заявил на State of Play Sony Ян-Барт ван Бик, арт-директор студии Guerrilla, входящей в PlayStation Studios.