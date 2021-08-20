Sony объявила 50% скидку на сервис PlayStation Plus до конца августа

Отмечается, что подписка даёт возможность регулярно обновлять игротеку, и создаёт удобство общения при прохождении многопользовательских игр. Также с её помощью игроки получают эксклюзивные скидки на игры, дополнения, предзаказы и бета-тестирования игр в PlayStation Store.

Также отмечается, что владельцы PlayStation 5 смогут получит доступ к сервису PlayStation Plus Коллекция с легендарными хитами игр.