Sony объявила 50% скидку на сервис PlayStation Plus до конца августа

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Sony объявила 50% скидку на сервис PlayStation Plus до конца августаАкция рассчитана на игроков с неактивной подпиской
Компания Sony объявила о начале акции для пользователей с неактивной подпиской на сервисе PlayStation Plus. По условиям акции, которая продлится с 19 по 30 августа, можно приобрести годовую подписку на PlayStation Plus по цене 1 649 рублей. Скидка составляет 50%..
Отмечается, что подписка даёт возможность регулярно обновлять игротеку, и создаёт удобство общения при прохождении многопользовательских игр. Также с её помощью игроки получают эксклюзивные скидки на игры, дополнения, предзаказы и бета-тестирования игр в PlayStation Store.
Также отмечается, что владельцы PlayStation 5 смогут получит доступ к сервису PlayStation Plus Коллекция с легендарными хитами игр.