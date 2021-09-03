Sony объявила дату посвященной PlayStation 5 презентации

Согласно опубликованным данным, случится это уже в сентябре, а именно 9 числа. Начало запланировано на 23:00 по московскому времени, продолжительность составляет 40 минут. Мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн на YouTube и Twitch.

В рамках мероприятия Sony покажет обновления от PlayStation Studios и представит обзор тайтлов, выпущенных за осень и зиму. Помимо прочего рассчитывать стоит на демонстрацию большого количества игр для консоли пятого поколения. Ожидается также, что покажут и игру Horizon Forbidden West.

“Загляните в будущее PS5 с обновлениями от PlayStation Studios и ведущих разработчиков”, — поделились представители PlayStation на официальном аккаунте в Twitter.