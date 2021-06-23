Sony объявила о планах продавать более 20 миллионов PlayStation 5 ежегодно

По словам руководителя, японский IT-гигант планирует в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года продать более 22,6 млн игровых консолей нового поколения, пишет Videogameschronicle. Если это и вправду произодёт таким образом, то случится два знаменательных события.

Во-первых, Sony поставит новый абсолютный рекорд отгрузок консолей — предыдущий был установлен в далёком 1998 финансовом году. Именно тогда оригинальная PlayStation удалось продать в количестве именно 22,6 млн штук.