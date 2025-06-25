Sony официально подтвердила разработку PlayStation 6

Sony официально подтвердила разработку PlayStation 6Мы дождались!
Об этом заявил глава игрового подразделения Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино. По его словам, PS6 уже стала «ключевым приоритетом» компании, несмотря на то что PlayStation 5 всё ещё находится в середине жизненного цикла.
Конкретных характеристик новой консоли пока не раскрывают, однако Нисино подчеркнул, что PlayStation 6 сохранит модель с локальным запуском игр.
Он объяснил это тем, что Sony не может полностью контролировать качество интернет-соединения у пользователей, а значит, ставка на облачные игры пока невозможна.
Точная дата релиза не называется, но ранее в документах по делу о покупке Activision Blizzard Microsoft уже указывалась предполагаемая дата — не ранее 2028 года. Это не сильно конфликтует с типичным семилетним циклом обновления консолей компании: PlayStation 4 вышла в 2013 году, PS5 — в 2020. Судя по всему, PS6 может появиться ближе к концу текущего десятилетия.