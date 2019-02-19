Sony окончательно похоронила консоль PlayStation Vita

Компания Sony объявила на своём официальном сайте о прекращении производства портативной приставки PlayStation Vita в Японии. На данный момент в Японии остались доступны только версии PCH-2000 ZA11 (чёрный цвет) и PCH-2000 ZA23 (синий цвет, а также стоит пометка, что поставки скоро прекратятся.

Ранее Sony Interactive Entertainment уже подтверждала, что производство приставки прекратится в 2019 году. Точная дата остановки производства пока не названа. Перед тем, как в мае 2017 года было прекращено производство PlayStation 3, компания за два месяца объявила об этом аналогичным способом на своём японском сайте.

Изначально портативная игровая приставка PlayStation Vita была выпущена в Японии в декабре 2011 года и в феврале 2012 года в Северной Америке и Европе. Особенно успешной она не была, но прожила долгую жизнь. В прошлом году в Японии приставка всё ещё сохраняла популярность на волне успеха японских ролевых игр от независимых разработчиков.