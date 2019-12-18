Sony оснастит геймпад PlayStation 4 двумя новыми кнопками

Новый аксессуар представляет собой две высокочувствительные кнопки, расположенные на задней части панели контроллера. Отмечается, что новые кнопки способны выполнять порядка 16 действия разного характера, сохраняя высокую обратную связь.

Кроме того, новинку также оборудовали черно-белым OLED-экраном, который способен выводить данные о функционале кнопок в режиме реального времени. Благодаря дисплею игроки смогут настроить действия кнопок, сохраняя при этом а памяти устройства до трех профилей.

Известно, что новый аксессуар будет стоить порядка 35 долларов или 2187 рублей, а появится в продаже уже 16 января 2020 года.