Sony отчиталась, что PS5 уступила первенство PS4 по количеству проданных консолей

Именно PS4 оказалась лидером продаж. Сообщается, что за период с момента релиза PS5 Sony отгрузила 65,6 млн консолей этого поколения, но PS4 была поставлена в количестве 67,5 млн штук, то есть почти на 2 млн больше.

За третий квартал Sony продала 3,8 млн PS5, что на 1,1 млн консолей меньше, чем за третий квартал 2023 года. Совокупно на обеих версиях PlayStation компания продала 77,7 млн единиц игровых тайтлов, что на 10,1 млн больше, чем в 2023 году.