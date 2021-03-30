Sony отключит возможность покупать игры онлайн для PlayStation 3, PSP и PS Vita

Начнётся всё с отключения сетевой витрины для PS3 и PSP — она перестанет работать уже со 2 июля. Затем, 27 августа, к ним присоединится и PlayStation Vita, пишет компания на официальном сайте..

Стоит отметить, что закрытие магазина не означает «окирпичивание» консолей. Так, пользователи всё ещё смогут скачивать уже приобретённые игры, а также использовать диски. Просто покупка ещё не приобретённых игр станет недоступна.

Напомним, что PlayStation 3 поступила в продажу в 2007 году. Таким образом, вполне логично, что Sony решила отказаться от поддержки онлайн-магазина для консоли, которой без малого уже 15 лет.