Sony открыла предзаказ на коллекционную PS5 Pro 30th Anniversary — консоль раскупили за секунды

Опубликовано 27 сентября 2024, 07:251 мин.
Sony открыла предзаказ на коллекционную PS5 Pro 30th Anniversary — консоль раскупили за секундыА говорили приставка слишком дорогая...
Накануне стартовал предзаказ на коллекционную версию PlayStation 5 Pro, посвященную 30-летию консоли.
При цене в £960, все доступные экземпляры были раскуплены в считаные секунды. Отметим, что по всему миру выпустили всего 12 300 таких комплектов, что делает их крайне редкими.
В юбилейный набор входят консоль в эксклюзивном дизайне, два контроллера DualSense (один из них — версия Edge), зарядная станция, вертикальная подставка, а также различные аксессуары в ретро-стиле, напоминающие оригинальную PlayStation.
Каждая консоль имеет уникальный номер, что подчеркивает её коллекционную ценность.
Оригинальная PlayStation дебютировала в Японии в декабре 1994 года и к 30-летию бренда Sony решила порадовать фанатов этой особенной версией PS5 Pro.