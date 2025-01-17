Sony отменила разработку еще двух игр для PlayStation

Представитель PlayStation подтвердил, что игры были отменены после недавнего внутреннего пересмотра. При этом было отмечено, что обе студии продолжат работать.

Модель "live service", на которую Sony активно делала ставку последние годы, представляет собой многопользовательские игры с элементами монетизации, рассчитанные на долгосрочное вовлечение пользователей. Эта стратегия принесла компании как успехи, например, с игрой Helldivers II, так и провалы, такие как Concord, снятый с продаж всего через две недели после выхода. Ранее Sony уже отменила несколько подобных проектов, включая игру по мотивам "Человека-паука".

Хотя компания не уточняет, приведут ли эти отмены к сокращению персонала, в меморандуме для сотрудников, попавшем в прессу, говорится, что руководство делает всё возможное, чтобы минимизировать возможное влияние на бизнес.