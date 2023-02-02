Sony перечислила плюсы замены PlayStation 4 на PlayStation 5

Японцы отметили, что при покупке PS5 геймеры получают несколько бонусов, которые призваны улучшить их игровой опыт. Одним из них в компании назвали доступ к огромной библиотеки из 4000 игр для PS4.

При этом новое поколение консоли поддерживает полное обновление некоторых игр, что означает повышение качества графики, разрешения и частоты обновления, а также уменьшение времени загрузки.

Джойстик для PS5 также имеет свои преимущества, такие как поддержка «прокаченной» отдачи и адаптивные триггеры, которые добавляют новый уровень погружения и контроля в играх.

Напомним, что уже в конце февраля выйдет новое поколение гарнитуры виртуальной реальности от Sony — PlayStation VR2. И это устройства также будет поддерживать лишь свежую консоль компании.