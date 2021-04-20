Sony передумала закрывать онлайн-магазины устаревших консолей из-за давления фанатов

Так, глава PlayStation Джим Райан выступил с заявлением, согласно которому компания «приняла неправильное решение». Как пишет Polygon, теперь закрыть планируется лишь магазин PSP — его, как и планировалось, отключат 2 июля. Площадки PlayStation 3 и PS Vita пока что трогать не будут.

Причиной недовольства фанатов являлось то, что многие игры, доступные в PS Store для устаревших консолей, доступны лишь в версиях для этих самых консолей. Также немало разработчиков игр прямо сейчас создавали свои проекты под портативную игровую приставку Sony.