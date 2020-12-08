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Sony перенесла дату выхода своего стартового эксклюзива для PlayStation 5
Что-то подобное ранее сделала и Microsoft
Японская корпорация Sony перезалила рекламный ролик, в котором демонстрировала ориентировочные даты выхода своих главных эксклюзивов. И если в случае с новым Ratchet & Clank и Horizon Forbidden West никаких изменений замечено не было, то выход стартового эксклюзива Gran Turismo 7 был перенесен.
По крайней мере, раньше в ролике под демонстрацией игрового геймплея симулятора можно было увидеть надпись “Ожидается в первой половине 2021 года”, то сейчас там написано лишь о факте разработки проекта под новенькую PlayStation 5. Свежий маневр Sony подтвердил мелькавшие ранее в Reddit слухи о возможном переносе игры.
Напомним, что Sony не первая, кто перенес выход своего стартового эксклюзива на более поздний срок. Ранее Microsoft точно также заявила, что не выпустит Halo Infinite одновременно с Xbox Series X 10 ноября 2020 года, как это предполагалось ранее. Причиной тому послужила критика игроков, вылившаяся на проект.