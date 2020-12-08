Sony перенесла дату выхода своего стартового эксклюзива для PlayStation 5

По крайней мере, раньше в ролике под демонстрацией игрового геймплея симулятора можно было увидеть надпись “Ожидается в первой половине 2021 года”, то сейчас там написано лишь о факте разработки проекта под новенькую PlayStation 5. Свежий маневр Sony подтвердил мелькавшие ранее в Reddit слухи о возможном переносе игры.