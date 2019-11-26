Sony PlayStation 5 получит сверхбыструю память для скачивания и запуска игр

Что интересно, точно такой же быстрый внутренний накопитель получит и конкурент японцев — игровая приставка Xbox от Microsoft. Также стоит отметить, что производством решений для обоих консолей займется одна компания в лице Samsung. На данный момент нет никакой дополнительной информации ни о скорости работы SSD-накопителя, ни о стоимости ее производства. Важно лишь отметить, что Samsung выпускает одни из лучших твердотельных накопителей, а значит о скорости SSD в новых консолях вряд ли стоит переживать.