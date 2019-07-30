Sony PlayStation 5 уже можно заказать

Шведский онлайн-магазин MediaMarkt открыл приём предварительных заказов на новую игровую приставку PlayStation 5, которую компания Sony пока не представила формально.

Зарезервировать консоль следующего поколения предлагается по цене 9999 шведских крон, что составляет почти тысячу евро или 66 тысяч рублей. Судя по всему, цена поставлена просто в качестве «заглушки», а к моменту продаж она окажется раза в два ниже.

Согласно более ранним утечкам, цена на PlayStation 5 составит около 500 долларов. На полках магазинов приставку можно ждать либо весной, либо осенью 2020 года.

Аппаратной платформой приставки стал 7-нанометровый восьмиядерный процессор AMD Ryzen на архитектуре Zen 2 и графический процессор семейства Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей. Также обещан улучшенный SSD, который ускорит загрузку игр, и обладает пропускной способностью большей, чем у любого накопителя на ПК. Появится поддержка 8K-разрешения. Новый чип AMD также позволит решить проблему со звуком, который не менялся со времён PlayStation 3 и разочаровал многих пользователей PS4.