Sony почти закончила разработку долгожданной PlayStation 5 Pro

При этом обычным покупателям радоваться пока рано. Предположительно, новинка поступит в продажу лишь в конце 2024 года, то есть примерно через 18 месяцев.

Что интересно, первыми комплект разработчиков получат внутренние студии Sony. К ним, например, относятся Naughty Dog и Insomniac Games. А уже ближе к концу 2023-го их доставят и сторонним девелоперам.

Помимо этого, Хендерсон утверждает, что Sony работает над другим новым оборудованием, включая портативное устройство Q-Lite, модель PS5 Slim и многое другое. Однако ни одно из этих устройств пока не было официально подтверждено самой японской компанией.