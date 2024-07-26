Sony подарила военным Южной Кореи 50 новых PlayStation 5 Slim

Консоли были переданы через корейское подразделение японской компании — Sony Interactive Entertainment. Все консоли оснащены дисководом и контроллером для запуска кооперативных игр.

Как сообщил в соцсети Х блогер под ником ZubyTech, консоли будут размещены на боевых кораблях и островных базах корейских ВМС. Вместе с тем приставки передадут в места отдыха, жилые комплексы и столовые.

Как отмечается, передача PlayStation 5 Slim должна способствовать культурному досугу военных.