Sony подарила военным Южной Кореи 50 новых PlayStation 5 Slim

Опубликовано 26 июля 2024, 18:45
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Sony подарила военным Южной Кореи 50 новых PlayStation 5 SlimЧтобы играли и на кораблях
Японская компания Sony подарила военнослужащим второго флота ВМС Южной Кореи 50 новых консолей PS5 Slim. Устройства были переданы командованию.
© Sony Interactive Entertainment Korea
Консоли были переданы через корейское подразделение японской компании — Sony Interactive Entertainment. Все консоли оснащены дисководом и контроллером для запуска кооперативных игр.
Как сообщил в соцсети Х блогер под ником ZubyTech, консоли будут размещены на боевых кораблях и островных базах корейских ВМС. Вместе с тем приставки передадут в места отдыха, жилые комплексы и столовые.
Как отмечается, передача PlayStation 5 Slim должна способствовать культурному досугу военных.