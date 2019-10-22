Sony подтвердила отмену выхода русофобской Call of Duty: Modern Warfare на PS4 в России

Так, европейский блог PlayStation опубликовал изображения с датой релиза новой части Call of Duty, добавив пометку “Не в России” для всех изданий Modern Warfare. Таким образом компания официально озвучила информацию о том, что в России выпуск новой части популярного шутера отменяется, правда все еще неизвестно, по какой причине. Сама Sony комментариев по этому поводу до сих пор не дала. По сети же ходят разговоры о том, что подобное решение было принято в связи с тем, как в игре изображены “Белые каски”, имеющие в России достаточно дурную репутацию. Но данная гипотеза очень странная, так как на других платформах игра без каких-либо проблем появится.