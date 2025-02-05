Игры
Опубликовано 05 февраля 2025, 08:01
1 мин.

Sony подтвердила поддержку дисков в грядущей PlayStation 6

Пронесло...
Несмотря на тренд на цифровые версии консолей, PlayStation 6 не станет полностью бездисковой, заявил бывший глава Sony Interactive America Шон Лейден.
Sony подтвердила поддержку дисков в грядущей PlayStation 6
© Wccftech

В интервью KiwiTalks он объяснил, что Sony не может отказаться от физических носителей, поскольку PlayStation — «это платформа №1 в 170 странах».

Во многих регионах цифровой формат ограничен слабым интернетом, а консоли популярны на военных базах и среди спортсменов, где скачивание игр неудобно.

Хотя PS6 пока не анонсирована, уже известно, что консоль снова будет работать на чипах AMD, несмотря на попытки Intel получить контракт.

Также ходят слухи о двух версиях чипа консоли, одна из которых может стать основой для доступной модели или портативного устройства.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#PlayStation 6
,
#игровая консоль