Sony подтвердила поддержку дисков в грядущей PlayStation 6

В интервью KiwiTalks он объяснил, что Sony не может отказаться от физических носителей, поскольку PlayStation — «это платформа №1 в 170 странах».

Во многих регионах цифровой формат ограничен слабым интернетом, а консоли популярны на военных базах и среди спортсменов, где скачивание игр неудобно.

Хотя PS6 пока не анонсирована, уже известно, что консоль снова будет работать на чипах AMD, несмотря на попытки Intel получить контракт.

Также ходят слухи о двух версиях чипа консоли, одна из которых может стать основой для доступной модели или портативного устройства.