Sony подтвердила выход PlayStation 5 в 2020 году без задержек

Так, в рамках финансового отчета за четвертый квартал 2019 года, компания отдельно подчеркнула, что ее планы на PlayStation 5 не изменились, даже несмотря на всемирную эпидемию новой инфекции. Таким образом, приставку, по словам Sony, должны успеть выпустить к сезону рождественских праздников 2020 года, как и планировалось ранее. Помимо этого японский производитель отметил крайне положительную тенденцию продаж PlayStation 4, даже несмотря на то, что новое поколение уже на подходе.

Напомним, что общие продажи PlayStation 4 превысили 110 млн штук по всему миру — это новый рекорд консоли. При этом за прошедший квартал было реализовано около 1,5 млн приставок, что примерно в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Что же до финансового 2019 года, то тогда компании удалось продать в общей сложности 13,6 млн PlayStation 4.