Sony показала, как будут выглядеть геймпады через 10 лет

Опубликовано 24 мая 2024, 07:49
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Sony показала, как будут выглядеть геймпады через 10 летТакому будущему мы точно рады
Японский техногигант Sony представил свое видение будущего геймпадов, предполагая, что через 10 лет геймеры смогут погрузиться в многослойный игровой мир, сочетающий виртуальную реальность с реальным миром.
В рамках мероприятия, посвященного концепции «творческого видения игрового процесса», компания продемонстрировала несколько прототипов будущих игровых устройств.
Одним из самых интересных представленных прототипов стал революционный контроллер. Это устройство, сочетающее функции традиционного геймпада и голографического экрана, привлекло наибольшее внимание.
Sony подчеркивает, что это лишь концепт, и таким образом компания делится своим видением того, как могут выглядеть игровые контроллеры через несколько лет.
В будущем подобные устройства могут значительно изменить опыт взаимодействия с играми, делая его еще более захватывающим и интегрированным с реальным миром.