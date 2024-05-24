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Игры
Опубликовано 24 мая 2024, 07:49
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Sony показала, как будут выглядеть геймпады через 10 лет

Такому будущему мы точно рады
Японский техногигант Sony представил свое видение будущего геймпадов, предполагая, что через 10 лет геймеры смогут погрузиться в многослойный игровой мир, сочетающий виртуальную реальность с реальным миром.
Sony показала, как будут выглядеть геймпады через 10 лет
© YouTube

В рамках мероприятия, посвященного концепции «творческого видения игрового процесса», компания продемонстрировала несколько прототипов будущих игровых устройств.

Одним из самых интересных представленных прототипов стал революционный контроллер. Это устройство, сочетающее функции традиционного геймпада и голографического экрана, привлекло наибольшее внимание.

Sony подчеркивает, что это лишь концепт, и таким образом компания делится своим видением того, как могут выглядеть игровые контроллеры через несколько лет.

В будущем подобные устройства могут значительно изменить опыт взаимодействия с играми, делая его еще более захватывающим и интегрированным с реальным миром.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#видео
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#SONY
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#игры