Sony показала контроллеры для ещё не вышедшего PlayStation 5 VR

Так, устройство будет «обвивать» руки игроков, что редко встречается в сегменте виртуальной реальности. При этом, со слов самой Sony, девайс оснастят теми же технологиями, что и контроллер DualSense. Таким образом, новинка сможет похвастаться и адаптивными триггерами, и продвинутой вибрацией нового поколения.