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Sony показала контроллеры для ещё не вышедшего PlayStation 5 VR
Осталось дождаться демонстрации самого шлема
Компания Sony впервые показала новые контроллеры, которые предназначаются для ещё не вышедшего PlayStation 5 VR. Несмотря на то, что внешний вид самого шлема виртуальной реальности так и остаётся загадкой, дизайн джойстика больше не является тайной.
Стоит отметить, что внешне новинка сильно напоминает многие уже существующие на рынке решения. Но, судя по фото, опубликованным в блоге PlayStation, контроллеры для PS5 VR всё же будут иметь свою «изюминку».
Так, устройство будет «обвивать» руки игроков, что редко встречается в сегменте виртуальной реальности. При этом, со слов самой Sony, девайс оснастят теми же технологиями, что и контроллер DualSense. Таким образом, новинка сможет похвастаться и адаптивными триггерами, и продвинутой вибрацией нового поколения.
К сожалению, до конца не ясно, когда именно японская компания представит сам шлем виртуальной реальности. Представители Sony лишь отметили, что ждать девайс раньше 2022 года не стоит.