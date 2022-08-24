Sony показала новый контроллер для PlayStation 5 со сменными деталями и программируемыми кнопками

Сообщается, что игроки смогут поменять колпачки, которые будут отличаться от жанра к жанру, а также кнопки сзади, Появится и возможность заменить модули стиков.

Стоит, правда, отметить, что смена колпачков и замена стиков будет отдельно оплачиваемой возможностью. Стоимость и дата релиза нового DaulSense станут известны позднее.