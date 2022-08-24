Sony показала новый контроллер для PlayStation 5 со сменными деталями и программируемыми кнопками

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Sony показала новый контроллер для PlayStation 5 со сменными деталями и программируемыми кнопкамиМногие игроки оценят добавленные в новинку возможности
Прошедшим вечером, в рамках открытия gamescom 2022, компания Sony представила новую модель джойстик DualSense — DualSense Edge.
Устройство в первую очередь предназначено для фирменной консоли компании — PlayStation 5. Отличительной особенностью новинки стали дополнительные кнопки, которых решён базовый контроллер.
При этом на новые клавиши можно переназначить различные действия, отключать их, менять чувствительность и регулировать мёртвые зоны стиков. Более того — более «тонкие» настройки доступны и для триггеров.
Сообщается, что игроки смогут поменять колпачки, которые будут отличаться от жанра к жанру, а также кнопки сзади, Появится и возможность заменить модули стиков.
Стоит, правда, отметить, что смена колпачков и замена стиков будет отдельно оплачиваемой возможностью. Стоимость и дата релиза нового DaulSense станут известны позднее.