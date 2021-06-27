Sony покажет игровой процесс своего PlayStation-эксклюзива God of War: Ragnarok уже в июле

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Sony покажет игровой процесс своего PlayStation-эксклюзива God of War: Ragnarok уже в июлеЖдать осталось всего-ничего
Практически одновременно с полноценным анонсом PlayStation 5, компания Sony представила продолжение одного из главных эксклюзивов консоли — God of War: Ragnarok. С тех пор о проекте не было никакой свежей информации.
Теперь же популярный интернет-инсайдер Navtra опубликовал пост на форуме ResetEra. В нём он заявил, что если у Sony не изменились планы, то японский IT-гигант намерен провести свежую онлайн-презентацию уже в конце июня или в начале июля.
На ней нас ждёт первая демонстрация геймплея новой God of War. Учитывая, что накануне на Reddit появилась утечка о готовящемся PlayStation Experience 8 июля 2021 года, можно предположить, что ролик покажут именно на ней.
Когда именно проект доберётся до релиза — всё ещё неизвестно.