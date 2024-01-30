Sony покажет новые игры для PlayStation 5 уже завтра

Это событие вызвало большой интерес среди геймеров, ведь Sony обещает не только показать новинки, но и предоставить дополнительную информацию о долгожданных проектах.

State of Play станет важным событием для игровой индустрии, демонстрируя потенциал PlayStation 5 и новые возможности, которые она открывает для разработчиков и игроков.

При этом более ранние слухи обещали, что на мероприятии нас ждет геймплей ремейка Silent Hill 2, Death Stranding 2 и множество интересных сюрпризов.

Таким образом, 31 января обещает стать насыщенным днем для всех любителей видеоигр, и многие уже готовятся к презентации, чтобы первыми узнать о новых играх для PlayStation 5.