Sony покажет новые игры для PS5 Pro и PS VR2 уже сегодня ночью на State of Play

Мероприятие продлится 30 минут. Поклонники смогут посмотреть трансляцию на YouTube и Twitch.

Хотя Sony не раскрыла все детали, инсайдеры утверждают, что на шоу представят более 20 игр для PlayStation 5 и PS VR2 от разработчиков со всего мира. По слухам, могут быть показаны обновленные версии Horizon Zero Dawn и Days Gone.

Напомним, что ранее в этом месяце Sony также анонсировала PlayStation 5 Pro с обновленным графическим процессором, технологией масштабирования PSSR и 2 ТБ встроенной памяти.

Ожидается выход как стандартной, так и юбилейной версии, посвященной 30-летию PlayStation.