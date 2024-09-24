Sony покажет новые игры для PS5 Pro и PS VR2 уже сегодня ночью на State of Play

Опубликовано 24 сентября 2024, 18:411 мин.
Sony покажет новые игры для PS5 Pro и PS VR2 уже сегодня ночью на State of PlayСлучится это уже через считанные часы
Уже этой ночью, 25 сентября в 01:00 по московскому времени, состоится новая презентация State of Play от Sony.
Мероприятие продлится 30 минут. Поклонники смогут посмотреть трансляцию на YouTube и Twitch.
Хотя Sony не раскрыла все детали, инсайдеры утверждают, что на шоу представят более 20 игр для PlayStation 5 и PS VR2 от разработчиков со всего мира. По слухам, могут быть показаны обновленные версии Horizon Zero Dawn и Days Gone.
Напомним, что ранее в этом месяце Sony также анонсировала PlayStation 5 Pro с обновленным графическим процессором, технологией масштабирования PSSR и 2 ТБ встроенной памяти.
Ожидается выход как стандартной, так и юбилейной версии, посвященной 30-летию PlayStation.