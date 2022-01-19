Sony пострадала от одной лишь новости о покупке Microsoft компании Activision Blizzard

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Sony пострадала от одной лишь новости о покупке Microsoft компании Activision BlizzardИнтересно, какое теперь ждёт будущее подразделение PlayStation
Накануне стало известно о том, что Microsoft покупает одного из крупнейших игровых издателя — Activision Blizzard. И хоть мир даже не успел увидеть результатов их совместного творчества, главный конкурент компании в игровой сфере уже успел пострадать.
Речь идёт о Sony, котрой принадлежит подразделение PlayStation. Японский IT-гигант на Токийской фондовой бирже уже в момент открытия 18 января подешевел на 12,8% — до 12,4 тыс японских йен за штуку.
Отметим, что подобное падение является крупнейшим для компании аж с 2008 года.
Напомним, что самой известной серией игр Activision является Call of Duty. Если же говорить о Blizzard, то самые популярные её проекты — это World of Warcraft, Overwatch, Diablo и т.д.
Источник: RB