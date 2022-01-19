Sony пострадала от одной лишь новости о покупке Microsoft компании Activision Blizzard

Речь идёт о Sony, котрой принадлежит подразделение PlayStation. Японский IT-гигант на Токийской фондовой бирже уже в момент открытия 18 января подешевел на 12,8% — до 12,4 тыс японских йен за штуку.

Отметим, что подобное падение является крупнейшим для компании аж с 2008 года.

Напомним, что самой известной серией игр Activision является Call of Duty. Если же говорить о Blizzard, то самые популярные её проекты — это World of Warcraft, Overwatch, Diablo и т.д.