Sony потеряла право на "PS5" в Индии

Все дело в том, что чуть ранее, 29 октября 2019 года, соответствующий торговый знак в стране уже зарегистрировали, сообщает издание AndroidCentral. Владельцем достаточного громкого “имени” оказался некий житель Дели Хитеш Асуани. Прямо сейчас Sony занимается возвращением себе права на использование марки "PS5" и соответствующий суд она, конечно же, выиграет. Но вся эта ситуация привела к достаточно комичной ситуации: из-за правового недоразумения, компания все еще не может назвать официальную стоимость новенькой PlayStation 5 на территории Индии.

Напомним, что общемировой релиз консоли нового поколения от Sony состоится 19 ноября 2020 года (12 ноября в избранных странах). В продажу поступит две версии устройства: с дисководом Blu-ray (за 46,999 рублей) и без (за 37,999 рублей).