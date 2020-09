Sony повысит цены на игры для PlayStation 5

Пока что японская корпорация напрямую заявила лишь о том, что цены будут повышены на игры, разработанные ее внутренними студиями. Так, если раньше условный God of War или The Last of Us 2 для PlayStation 4 можно было купить за 50 долларов, то сейчас точно такие же эксклюзивы, но для PlayStation 5 подорожают до 70 долларов. Таким образом, если умножить актуальные цены на игры PlayStation 4 в рублях на 1.5, то можно предположить, что в России цены для PS5-игр будет находиться на уровне 6 750 рублей за единицу. Официальных данных о ценах на игры для новой консоли в нашей стране пока озвучено не было.

Напомним, что накануне ночью стало известно, что PlayStation 5 поступит в продажу 12 и 19 ноября 2020 года. Точная дата зависит от региона — в России приставка появится 19 ноября. Стоимость новинки составит 399 и 499 долларов или 37 999 и 46 999 рублей за версию без привода или с ним соответственно.