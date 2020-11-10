Sony предлагала дополнительно поднять цены на компьютерные игры

Анонимные источники, работающие внутри японской корпорации, не уточнили, о каких суммах за одну копию игры шла речь. При этом официальные представители Sony уже успели отметить, что 70 долларов — это цена не всех игр для PlayStation 5, а лишь “крупнейших релизов”. Что же до причин повышения цены на игры, то связано это непопулярное среди игроков решение с тем, что объем ресурсов, необходимых при создании современных игр, продолжает бурно расти.

Напомним, что сегодня, 10 ноября, официально стартует новое поколение игровых консолей, ведь именно сегодня состоится релиз Xbox Series X и S. А уже через два дня, 12 ноября, в некоторых регионах в продажу поступит PlayStation 5. До России японская консоль доберется чуть позже, 19 ноября, по цене 46,999 и 37,999 рублей за версию с оптическим приводом и без него соответственно.