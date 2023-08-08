Sony предложила облачный 4К-гейминг избранным пользователям PlayStation 5

Эта новость стала настоящим сюрпризом для многих, так как ранее не было никаких слухов о планах японской корпорации предоставлять потоковую передачу в подобном разрешении.

Пользователи, которые уже получили приглашения, поделились своими впечатлениями на популярном игровом форуме ResetEra. Они отметили, что игроки могут выбирать разрешение от 720p до 4K, а игры автоматически загружают сохраненные данные из облака.

Среди доступных игр — God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, Fortnite, Fall Guys, Destiny 2, Returnal, Demon’s Souls, Death Stranding и многие другие.

Отметим, что данный шаг Sony является частью их стратегии по расширению возможностей облачного гейминга. Однако пока неясно, будет ли новый портативный девайс PlayStation Q поддерживать эти игры или потоковая передача будет доступна только на PS5.