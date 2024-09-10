Sony представила более мощную консоль PlayStation 5 Pro

Главный архитектор PS5 — Марк Церни — рассказал о технических улучшениях консоли на специальной презентации.

По его словам, новая консоль обеспечит более высокую частоту кадров и улучшенную производительность, особенно в играх с поддержкой трассировки лучей.

Одним из ключевых обновлений стал более мощный графический процессор (GPU), который на 67% производительнее, чем у обычной PS5.