Sony представила более мощную консоль PlayStation 5 Pro

Sony представила более мощную консоль PlayStation 5 ProЦена, правда, спорная
Главный архитектор PS5 — Марк Церни — рассказал о технических улучшениях консоли на специальной презентации.
По его словам, новая консоль обеспечит более высокую частоту кадров и улучшенную производительность, особенно в играх с поддержкой трассировки лучей.
Одним из ключевых обновлений стал более мощный графический процессор (GPU), который на 67% производительнее, чем у обычной PS5.
Память тоже стала быстрее на 28%, что позволяет улучшить рендеринг в играх на 45%.
Дополнительная поддержка технологии машинного обучения PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) позволяет добиться более четкого и детализированного изображения благодаря алгоритмам ИИ.
Sony продемонстрировала несколько игр, показывающих улучшения на новой консоли, включая Marvel's Spider-Man 2, Gran Turismo 7 и Hogwarts Legacy. Цена PlayStation 5 Pro составит $699.99.