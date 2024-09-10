Игры
Опубликовано 10 сентября 2024, 18:27
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Sony представила более мощную консоль PlayStation 5 Pro

Цена, правда, спорная
Sony официально представила обновленную консоль PlayStation 5 Pro, подтвердив слухи, которые ходили уже несколько месяцев.
Sony представила более мощную консоль PlayStation 5 Pro
© YouTube

Главный архитектор PS5 — Марк Церни — рассказал о технических улучшениях консоли на специальной презентации.

По его словам, новая консоль обеспечит более высокую частоту кадров и улучшенную производительность, особенно в играх с поддержкой трассировки лучей.

Одним из ключевых обновлений стал более мощный графический процессор (GPU), который на 67% производительнее, чем у обычной PS5.

Sony представила более мощную консоль PlayStation 5 Pro
© YouTube

Память тоже стала быстрее на 28%, что позволяет улучшить рендеринг в играх на 45%.

Дополнительная поддержка технологии машинного обучения PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) позволяет добиться более четкого и детализированного изображения благодаря алгоритмам ИИ.

Sony продемонстрировала несколько игр, показывающих улучшения на новой консоли, включая Marvel's Spider-Man 2, Gran Turismo 7 и Hogwarts Legacy. Цена PlayStation 5 Pro составит $699.99.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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