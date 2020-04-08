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Sony представила контроллер для PlayStation 5 с совершенно новым дизайном

Выглядит устройство очень футуристично
Японский техногигант наконец-то сделал то, чего от него так долго ждали — Sony представила контроллер для PlayStation 5 с совершенно новым дизайном, который будет называться DualSense.

Во-первых, геймпад лишился кнопки Share — вместо нее теперь будет кнопка Create, о новых возможностях которой нам явно сообщат чуточку позже. Во-вторых, устройство заметно отличается от того, по какому курсу развивался внешний вид DualShock начиная с самой первой версии — не удивительно, что Sony решила дать новому контроллеру совершенно новое имя.

К слову, внешний вид DualSense вызвал множество шуток на эту тему в интернете — пользователи в первую очередь отмечают то, что именно так мог бы выглядеть "внебрачный сын DualShock 4 и геймпада от Xbox One".

Что же до аппаратных возможностей новинки, то у контроллера появился встроенный массив микрофонов и новая технология обратной связи, то есть вибрации. Но что более интересно, у кнопок L2 и R2 появилась своеобразная “отдача” — то есть во время игры если ваш персонаж будет натягивать тетиву, вы сможете почувствовать это своими собственными руками.

К сожалению, о дате анонса самой консоли, компания пока ничего не рассказала. Но учитывая, что Sony наконец-то показала долгожданный DualSense, можно ожидать, что PlayStation 5 мы увидим очень и очень скоро.

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