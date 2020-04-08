Sony представила контроллер для PlayStation 5 с совершенно новым дизайном

Что же до аппаратных возможностей новинки, то у контроллера появился встроенный массив микрофонов и новая технология обратной связи, то есть вибрации. Но что более интересно, у кнопок L2 и R2 появилась своеобразная “отдача” — то есть во время игры если ваш персонаж будет натягивать тетиву, вы сможете почувствовать это своими собственными руками.

К сожалению, о дате анонса самой консоли, компания пока ничего не рассказала. Но учитывая, что Sony наконец-то показала долгожданный DualSense, можно ожидать, что PlayStation 5 мы увидим очень и очень скоро.