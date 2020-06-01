Sony предупредила о нехватке PlayStation 5 для всех желающих на старте

”У нас все еще хорошо. Мы выпустим консоль PlayStation 5 во всем мире на Рождество. Мы с нетерпением ждем выхода консоли следующего поколения и надеемся, что вся игровая общественность ждет этого вместе с нами”, — заявилДжим Райан, добавив при этом, что на самых первых этапах после выпуска, вероятнее всего, консоль будет доступна не всем желающим. Но со временем ситуация обязана измениться в лучшую сторону.

Напомним, что уже совсем скоро, 4 июня 2020 года, состоится онлайн-мероприятие Sony, в рамках которого, судя по имеющимся данным, компания покажет как игры для грядущей PlayStation 5, так и саму консоль.