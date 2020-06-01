Игры
Сегодня 13:16
Sony предупредила о нехватке PlayStation 5 для всех желающих на старте
Но со временем ситуация должна будет стать лучше
Глава подразделения PlayStation Джим Райан продолжает делиться интересными подробностями, касающимися новой консоли компании. Так, например, через него японский гигант Sony предупредил пользователей о нехватке PlayStation 5 для всех желающих на старте.
”У нас все еще хорошо. Мы выпустим консоль PlayStation 5 во всем мире на Рождество. Мы с нетерпением ждем выхода консоли следующего поколения и надеемся, что вся игровая общественность ждет этого вместе с нами”, — заявилДжим Райан, добавив при этом, что на самых первых этапах после выпуска, вероятнее всего, консоль будет доступна не всем желающим. Но со временем ситуация обязана измениться в лучшую сторону.
Напомним, что уже совсем скоро, 4 июня 2020 года, состоится онлайн-мероприятие Sony, в рамках которого, судя по имеющимся данным, компания покажет как игры для грядущей PlayStation 5, так и саму консоль.