Sony приостановила производство VR2 из-за низких продаж

Одной из причин неудачи PS VR2 является недостаток увлекательных игр. За время существования устройства Sony выпустила всего четыре игры, а закрытие студии London Studio, занимавшейся разработкой VR-игр, лишь усугубило ситуацию. Отсутствие обратной совместимости с играми для оригинального PS VR также оказало негативное влияние.

В своем обзоре главный редактор Devindra Hardawar оценил PS VR2 на 84 балла из 100, отметив высокую цену и сомнения в долгосрочной поддержке. Тем не менее, Sony намерена расширить аудиторию устройства, внедрив официальную поддержку для ПК. Это может способствовать продажам и снижению остатков склада. Вместе с тем, снижение цены до уровня ниже 550 долларов также может повысить интерес к устройству.