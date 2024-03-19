Sony приостановила производство VR2 из-за низких продаж

Опубликовано 19 марта 2024, 08:15
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Sony приостановила производство VR2 из-за низких продажИ чтобы распродать остатки
Sony временно остановила производство PlayStation VR2 из-за низкого спроса. После года с момента выпуска устройства компания натолкнулась на проблему скопившегося не проданного товара. Аналитики утверждают, что было изготовлено более 2 миллионов единиц, однако в 2023 году продано лишь около 1,7 миллиона штук. Продажи существенно замедлились к концу года, а за четвертый квартал было продано всего 325 200 единиц.
Одной из причин неудачи PS VR2 является недостаток увлекательных игр. За время существования устройства Sony выпустила всего четыре игры, а закрытие студии London Studio, занимавшейся разработкой VR-игр, лишь усугубило ситуацию. Отсутствие обратной совместимости с играми для оригинального PS VR также оказало негативное влияние.
В своем обзоре главный редактор Devindra Hardawar оценил PS VR2 на 84 балла из 100, отметив высокую цену и сомнения в долгосрочной поддержке. Тем не менее, Sony намерена расширить аудиторию устройства, внедрив официальную поддержку для ПК. Это может способствовать продажам и снижению остатков склада. Вместе с тем, снижение цены до уровня ниже 550 долларов также может повысить интерес к устройству.