Sony продолжает ныть и обвиняет в ухудшенной Call of Duty для PS5 после поглощения разработчиков Майкрософтом

В Sony убеждены, что Microsoft сделает всё для того, чтобы Activision ухудшала качество игр серии Call of Duty для PlayStation 5. Сейчас издатель Call of Duty адаптирует свои продукты для всех платформ, но после приобретения этой компании «Майкрософтом» ситуация изменится.

Sony в письме CMA также заявила о том, что уже сейчас на PS5 Call of Duty выглядит хуже, чем на Xbox, причём об этом говорят фанаты игры.

«У Microsoft не будет стимула использовать передовые функции PlayStation», — подчеркнули авторы письма.