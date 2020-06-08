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Sony проведет отмененную презентацию, посвященную PlayStation 5, уже через три дня
За неделю компания успела потерять интерес к американским протестам
Изначально Sony должна была провести мероприятие, посвященное PlayStation 5 и играм для нее, еще 4 июня. Но в связи с массовыми протестами в США планы компании изменились. К счастью, уже сегодня стало известно, что японский гигант проведет отмененную презентацию уже через три дня — 11 июня 2020 года.
Что интересно, анонс нового онлайн-мероприятия случился достаточно тихо и без особой помпезности — компания лишь мельком упомянула о новой дате в рамках рекламного ролика новой консоли на популярном стриминговом сервисе Twitch.
Напомним, что судя по имеющимся данным, на презентации будет показано как огромное количество различных игр для консоли от Sony нового поколения, так и само устройство. Вполне вероятно, что вместе с этим нам будет названа и цена, за которую новенькая PlayStation 5 будет продаваться в рознице. Выход новинки, как и прежде, ожидается в конце 2020 года в период рождественских праздников.