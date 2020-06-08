Sony проведет отмененную презентацию, посвященную PlayStation 5, уже через три дня

Напомним, что судя по имеющимся данным, на презентации будет показано как огромное количество различных игр для консоли от Sony нового поколения, так и само устройство. Вполне вероятно, что вместе с этим нам будет названа и цена, за которую новенькая PlayStation 5 будет продаваться в рознице. Выход новинки, как и прежде, ожидается в конце 2020 года в период рождественских праздников.