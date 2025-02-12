Игры
Опубликовано 12 февраля 2025, 18:27
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Sony проведет презентацию игр для PlayStation 5 уже этой ночью

Ждем-ждем-ждем
Компания Sony анонсировала новую презентацию State of Play, которая пройдет 13 февраля в 1:00 по московскому времени.
Sony проведет презентацию игр для PlayStation 5 уже этой ночью
© PlayStation

Трансляция будет доступна на YouTube и Twitch, а само мероприятие продлится более 40 минут.

Sony пока не раскрывает список игр, но, по слухам, могут показать Ghost of Yotei и Death Stranding 2: On the Beach, а также геймплей Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog и Marathon от Bungie.

Также, учитывая продолжительность презентации, возможно появление новых анонсов от внутренних студий Sony.

Ожидается, что компания может анонсировать ПК-версию одного из эксклюзивов PlayStation.

Источник:PlayStaion
Автор:Булат Кармак
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