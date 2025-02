Sony проведет презентацию игр для PlayStation 5 уже этой ночью

Трансляция будет доступна на YouTube и Twitch, а само мероприятие продлится более 40 минут.

Sony пока не раскрывает список игр, но, по слухам, могут показать Ghost of Yotei и Death Stranding 2: On the Beach, а также геймплей Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog и Marathon от Bungie.

Также, учитывая продолжительность презентации, возможно появление новых анонсов от внутренних студий Sony.

Ожидается, что компания может анонсировать ПК-версию одного из эксклюзивов PlayStation.