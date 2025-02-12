Sony проведет презентацию игр для PlayStation 5 уже этой ночью

Опубликовано 12 февраля 2025, 18:271 мин.
Sony проведет презентацию игр для PlayStation 5 уже этой ночьюЖдем-ждем-ждем
Компания Sony анонсировала новую презентацию State of Play, которая пройдет 13 февраля в 1:00 по московскому времени.
Трансляция будет доступна на YouTube и Twitch, а само мероприятие продлится более 40 минут.
Sony пока не раскрывает список игр, но, по слухам, могут показать Ghost of Yotei и Death Stranding 2: On the Beach, а также геймплей Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog и Marathon от Bungie.
Также, учитывая продолжительность презентации, возможно появление новых анонсов от внутренних студий Sony.
Ожидается, что компания может анонсировать ПК-версию одного из эксклюзивов PlayStation.