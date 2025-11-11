Sony проведет презентацию State of Play уже 12 ноября

Это специальный выпуск, посвящённый играм от японских и азиатских разработчиков, выходящим на PlayStation.

Трансляция продлится 40 минут и начнётся в 13:00 по Москве. Ведущим выступит известный японский актёр озвучивания Юки Кадзи, известный по ролям в Attack on Titan, My Hero Academia и Final Fantasy.

Организаторы обещают показать как проекты известных серий, так и оригинальные инди-разработки. Презентация пройдёт на YouTube-канале PlayStation Japan с японской озвучкой, а англоязычная версия с субтитрами будет доступна на основном канале PlayStation.

Среди возможных премьер — экшен Where Winds Meet, выходящий на PS5 и ПК, и файтинг Marvel Tokon: Fighting Souls от Arc System Works, для которого, возможно, объявят дату релиза.