Sony проведёт презентацию новых игр для PS уже 31 мая

Опубликовано 30 мая 2024, 13:30
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Sony проведёт презентацию новых игр для PS уже 31 маяНа которой должны показать много интересного
Sony анонсировала проведение презентации State of Play, на которой покажут новые игры для PlayStation, на 31 мая в 1:00 мск.
Известно, что Sony в течение 30 минут покажет 14 новых игр для PS 5 и шлема виртуальной реальности PS VR2. Будут анонсированы новые игры от внутренних студий, которые должны выйти уже в 2024 году.
Среди тех продуктов, которые могут быть представлены на State of Play, значатся онлайн-шутер Concord от Firewalk Studios, очередная часть Astro Bot, совместный проект Sony и LEGO — LEGO Horizon Adventures. Может быть представлен либо анонсирован ПК-порт God of War Ragnarok и другие игры.
Кроме того, по инсайдерской информации, на презентации Sony может показать новый трейлер ремейка Silent Hill 2.
Источник:PlayStation
Автор:Андрей Кадуков
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