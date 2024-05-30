Sony проведёт презентацию новых игр для PS уже 31 мая

Известно, что Sony в течение 30 минут покажет 14 новых игр для PS 5 и шлема виртуальной реальности PS VR2. Будут анонсированы новые игры от внутренних студий, которые должны выйти уже в 2024 году.

Среди тех продуктов, которые могут быть представлены на State of Play, значатся онлайн-шутер Concord от Firewalk Studios, очередная часть Astro Bot, совместный проект Sony и LEGO — LEGO Horizon Adventures. Может быть представлен либо анонсирован ПК-порт God of War Ragnarok и другие игры.

Кроме того, по инсайдерской информации, на презентации Sony может показать новый трейлер ремейка Silent Hill 2.