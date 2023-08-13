Sony раскритиковали за потерю интереса к шлему PS VR2

В недавно выпущенном видеоролике эксперты критикуют Sony за то, что, кажется, она «забыла» о своём устройстве.

Хотя для PS VR2 продолжают выходить качественные игры, они делают это без должного маркетингового сопровождения.

И это может быть связано с тем, что рынок VR, будучи относительно маленьким, не может привлекать крупные проекты, такие как Half-Life: Alyx или Horizon Call of the Mountain.

Однако есть и игры, такие как Synapse, которые, несмотря на своё высокое качество, рискуют остаться незамеченными из-за отсутствия рекламы.

Отметим, что многие команды разработчиков VR-игр не имеют достаточных ресурсов для маркетинга своих продуктов, и они рассчитывают на поддержку со стороны производителей оборудования.

Однако, судя по всему, Sony не проявляет интереса к активному продвижению своего нового устройства, что вызывает разочарование среди пользователей и разработчиков.