Sony раскрыла число проданных PlayStation 5

Так, представители японской корпорации заявили о 7,8 млн проданных PlayStation 5 на 31 марта 2021 года. При этом, согласно отчёту ИТ-гиганта, за последние три месяца было продано всего 3,3 млн консолей, что говорит о явных проблемах Sony с удовлетворением пользовательского спроса.

Отметим, что также компания объявила и число проданных PlayStation 4 (за всё время). Тут ситуация куда приятнее — прошлое поколение продалось в количестве 115,9 млн штук.

Что интересно, показатели PS4 за тот же период, что прошёл с момента выхода PS5, были ещё печальнее. За первые пять месяцев приставка продалась в количестве 7,6 млн единиц — на 200 тыс меньше, чем пятая PlayStation.