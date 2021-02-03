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Sony раскрыла число проданных PlayStation 5 в 2020 году
Оказывается, компания показала отличный старт даже несмотря на дефицит новинки
Релиз PlayStation 5 состоялся лишь в ноябре 2020 года. Но всего лишь за полтора месяца, судя по данным самой Sony, японскому техногиганту удалось продать миллионы экземпляров консоли нового поколения.
Согласно свежему отчёту Sony, число реализованных до конца 2020 года PlayStation 5 равняется 4,5 млн штукам, пишет The Verge. Учитывая, что новинка до сих пор остаётся дефицитной, это очень и очень достойный показатель. К слову, примерно за тот же срок после начала продаж, PlayStation 4 также была продана в количестве около 4,5 млн штук.
Напомним, что судя по последним данным, новые консоли Sony и Microsoft продолжат оставаться дефицитными ещё в ближайшие несколько месяцев. По самым пессимистичным же прогнозам, нехватка игровых приставок может сохраниться и вовсе до конца 2021 года.