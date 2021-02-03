Sony раскрыла число проданных PlayStation 5 в 2020 году

Согласно свежему отчёту Sony, число реализованных до конца 2020 года PlayStation 5 равняется 4,5 млн штукам, пишет The Verge. Учитывая, что новинка до сих пор остаётся дефицитной, это очень и очень достойный показатель. К слову, примерно за тот же срок после начала продаж, PlayStation 4 также была продана в количестве около 4,5 млн штук.

Напомним, что судя по последним данным, новые консоли Sony и Microsoft продолжат оставаться дефицитными ещё в ближайшие несколько месяцев. По самым пессимистичным же прогнозам, нехватка игровых приставок может сохраниться и вовсе до конца 2021 года.