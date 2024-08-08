Sony раскрыла число проданных PS5 на данный момент

Опубликовано 08 августа 2024, 08:34
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Sony раскрыла число проданных PS5 на данный моментПоказатели впечатляют
Продажи PlayStation 5 превысили 61 млн единиц. В последнем финансовом отчете за I квартал 2024 года (с апреля по июнь) Sony сообщила о продаже 2.4 млн консолей.
Это меньше по сравнению с 3.3 млн за тот же период прошлого года, но в итоге общее количество проданных PS5 достигло 61.7 млн.
Результаты для игрового подразделения Sony были положительными: продажи в сегменте «Игры и сетевые услуги» выросли на 12%, а операционная прибыль увеличилась на 32%.
Sony объясняет рост влиянием обменных курсов, увеличением продаж игр собственного производства и ростом доходов от PlayStation Plus.
Несмотря на общий рост доходов, Sony признает снижение продаж оборудования из-за уменьшения числа проданных единиц. Прогноз на 2024 год пересмотрен в сторону увеличения на 3%.