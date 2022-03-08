Sony раскрыла дату следующей презентации новых игр для PlayStation

Но Sony решила отличиться и провести онлайн-презентацию State of Play уже в ближайшее время — в ночь с 9 на 10 марта. Об этом компания заявила в собственном Twitter-аккаунте. Пройдёт мероприятие в 1:00 по московскому времени.

Ожидается, что очередной State of Play продлится менее получаса. За это время японская компания представит множество уже анонсированных, но не вышедших игр, ориентированных на PlayStation 4 и PlayStation 5. Возможно даже, что нас ждёт демонстрация неких неизвестных проектов.

Напомним, что ранее Sony уже анонсировала шлем виртуальной реальности PSVR2 для PS5. Релиз устройства может состояться в 2022-2023 годах.