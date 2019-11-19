Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5

”Это носитель информации, который может хранить различные данные, такие как персонажи, изображения, анимацию, звуки и программное обеспечение. Устанавливая устройство в специальное отверстие на игровой консоли, можно считывать различные данные, записанные на этом картридже”, - сообщается в официальном описании картриджей от Sony.

Напомним, что выход пятого поколения консоли ожидается в конце 2020 года. Что касается цены, то предполагается, что PlayStation 5 будет стоить порядка 500 евро или около 35 000 рублей.