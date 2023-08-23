Sony раскрыла характеристики PlayStation Portal и назвала цену устройства

Sony раскрыла характеристики PlayStation Portal и назвала цену устройстваНо об автономности всё равно ничего не известно
, . Sony раскрыла характеристики консоли PlayStation Portal, которая изначальна была представлена как Project Q. Ранее было известно, что это Android-планшет, другой информации было мало.
В настоящий момент известно, что PlayStation Portal имеет 8" ЖК-экран разрешением 1080р и частотой обновления 60 Гц. Производитель позиционирует PlayStation Portal как устройство для удалённого запуска игр на PS 5, и эта консоль может не находиться в одной локальной сети с основной приставкой, подключение осуществляется по Wi-Fi, и без наличия последней Portal теряет смысл.
Portal поддерживает контроллер Dualsense с технологией тактильной обратной связи и адаптивных триггеров.
Консоль оснащена 3,5 мм портом для подключения проводных наушников. Либо можно подключить гарнитуры Sony, поддерживавшие новый стандарт беспроводных соединений PlayStation Link.
Об автономности Sony почему-то умолчала. Из сторонних источников известно, что автономность может достигать 7-8 часов, при этом о ёмкости и других характеристиках аккумулятора в блоге PlayStation ничего не сказано.
Стоимость PS Portal — $199,99, 219,99 евро, 199,99 фунтов стерлингов, 29 980 иен.