Sony раскрыла характеристики PlayStation Portal и назвала цену устройства

В настоящий момент известно, что PlayStation Portal имеет 8" ЖК-экран разрешением 1080р и частотой обновления 60 Гц. Производитель позиционирует PlayStation Portal как устройство для удалённого запуска игр на PS 5, и эта консоль может не находиться в одной локальной сети с основной приставкой, подключение осуществляется по Wi-Fi, и без наличия последней Portal теряет смысл.

Portal поддерживает контроллер Dualsense с технологией тактильной обратной связи и адаптивных триггеров.

Консоль оснащена 3,5 мм портом для подключения проводных наушников. Либо можно подключить гарнитуры Sony, поддерживавшие новый стандарт беспроводных соединений PlayStation Link.

Об автономности Sony почему-то умолчала. Из сторонних источников известно, что автономность может достигать 7-8 часов, при этом о ёмкости и других характеристиках аккумулятора в блоге PlayStation ничего не сказано.

Стоимость PS Portal — $199,99, 219,99 евро, 199,99 фунтов стерлингов, 29 980 иен.