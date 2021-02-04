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Сегодня в 16:01
Sony раскрыла причины дефицита PlayStation 5
Оказалось, что причина максимально прозаична
С самого старта продаж новенькой PlayStation 5, пользователи мучаются с невозможностью её купить. И если о сроках восстановления доступности устройства всё ещё нет однозначной информации, то причины дефицита консоли нового поколения раскрыла сама Sony.
По словам японского техногиганта, причина недоступности PlayStation 5 заключается в отсутствии необходимого числа полупроводников и прочих компонентов. Как пишет Ars Technica, об этом в рамках брифинга заявил финансовый директор корпорации Хироку Тотоки.
Представитель Sony также напомнил, что компания продолжает продавать новинку себе в убыток, даже несмотря на проблемы с производством нужного числа игровых приставок. В свою очередь журналисты считают, что ситуация изменится, как только японская корпорация наладит и оптимизирует процесс сборки, а также сами комплектующие упадут в цене.