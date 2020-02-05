Sony распродает хиты PlayStation 4 со скидками до 70%
Так, всего за 1799 рублей можно ухватить популярную Borderlands 3, стоимость которой в обычное время составляет 3999 рублей.
В рамках распродажи можно также приобрести нашумевшую новинку прошлого года от гениального разработчика игр Хидео Кодзимы. Речь, конечно же, о Death Stranding, которая продается за 2299 рублей вместо 4499 рублей.
С 55% скидкой можно урвать игру от легендарного разработчика игр Rockstar Games - Red Dead Redemption 2, стоимость которой упала с 3999 рублей до 1799 рублей.
А всего за 649 рублей можно приобрести хитовую игру Ведьмак 3: Дикая Охота, которая в обычное время стоит 1799 рублей.
Отметим, что акция является временной и завершится 20 февраля в 02:59 по Москве. Ознакомиться с полным списком игр, которых коснулись скидки, можно по ссылке.